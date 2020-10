दो साल में बंद होंगे प्रदूषण फैलाने वाले 60-70 पावर प्लांट: जावडेकर

नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने रविवार को जनसंवाद किया। प्रदूषण के खिलाफ चल रही जंग में आम जनता को सीधे जोड़ने की पहल करते हुए उन्होंने फेसबुक लाइव के दौरान जनता से सुझाव भी मांगे और कई सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने प्रदूषण के खात्मे के लिए मोदी सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों की जानकारी देते हुए बताया कि अगले दो वर्षों में देश में प्रदूषण फैलाने वाले 60 से 70 बिजली संयंत्रों ( power plants ) को चिह्नित कर बंद कर दिया जाएगा। जबकि दिल्ली-एनसीआर स्थित बदरपुर और सोनीपत के पावर प्लांट पहले ही बंद किए जा चुके हैं।

केंद्रीय मंत्री जावडेकर ने बताया कि देश में प्रदूषण के पांच-छह प्रमुख कारण हैं। इनमें यातायात, उद्योग, कूड़ा-कचरा, धूल, पराली और भूगोल शामिल हैं। मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में बताते हुए जावड़ेकर ने कहा कि 62 हजार करोड़ रुपये की लागत से BS VI ईंधन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत स्टेज 6 (BS VI) ईंधन के इस्तेमाल से प्रदूषण में 25 से 60 फीसदी तक की कमी आई है।

इस दौरान जावड़ेकर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं के जरिये राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या से निजात के प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जहां वर्ष 2014 में दिल्ली-एनसीआर में 25 से 30 लाख लोग मेट्रो ट्रेन से सफर करते थे, आज यह संख्या बढ़कर 45 से 50 लाख हो चुकी है। यह काफी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मेट्रो चलने से करीब चार लाख वाहनों को सड़क पर आने से रोका गया।

It was a wonderful interaction on #FacebookLIVE with all. Transition to BS-VI standard is another revolutionary step in mitigation of vehicular pollution. BS-VI fuel reduces NOx emission by 70% in diesel cars, by 25% in petrol cars & reduces particulate matter in vehicles by 80%. pic.twitter.com/WmQcuGXT18