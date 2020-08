Final Year Exams को लेकर UGC का जवाब, देशभर की इतनी Universities हैं तैयार

नई दिल्ली। अगर देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं आयोजित नहीं कराई गईं तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( University Grants Commission ) उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं देगा। आयोग के इसी फैसले के मद्देनजर अब तक देशभर के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों ने स्नातक-परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों ( final year student ) की परीक्षाएं आयोजित करवाने पर सहमति जताई है। वहीं, सोमवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद अब 14 तारीख को इस पर चर्चा की जाएगी।

कब खुलेंगे स्कूल-कॉलेज? आज हुई संसदीय समिति की बैठक के बाद मिला जवाब

ताजा जानकारी के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अब तक देशभर के कुल 818 विश्वविद्यालयों द्वारा यूजीसी को जवाब भेजा जा चुका है। वहीं, 209 विश्वविद्यालयों ने यूजीसी को सूचित किया कि वे अपने संस्थानों में आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन कर चुके हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुताबिक अब 394 विभिन्न विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो अगस्त और सितंबर में ऑनलाइन, ऑफलाइन एवं मिले-जुले संसाधनों द्वारा इन परीक्षाओं ( university exams ) को आयोजित कराने की की तैयारी में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं देशभर के तकरीबन समस्त केद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा भी इनमें स्नातक-परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए जाने पर अपनी सहमति जता दी है।

Supreme Court adjourns for August 14 the hearing of pleas challenging UGC's July 6 circular and seeking cancellation of final term examination in view of COVID-19 situation. https://t.co/bRky1889LK

यूजीसी के मुताबिक परीक्षा संचालित कराने के लिए 6 जुलाई को पुन: निर्धारित किए गए दिशा-निर्देशों ( UGC Guidelines for University Exams 2020 ) पर 51 केंद्रीय विश्वविद्यालय ( central universities ) से सकारात्मक मिल चुका है।

पीएम मोदी ने कुछ देर पहले जारी किए 8.50 करोड़ खातों में 17 हजार करोड़ रुपये, आपके पास पहुंचे?

इनमें से कई केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षाएं संपन्न भी कर ली हैं, जबकि बाकी बचे रह गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने आश्वासन दिया है कि वे 30 सितंबर से पहले परीक्षाएं संपन्न करवा लेंगे।"

इसके अलावा यह भी जानकारी सामने आई कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में अगर टर्मिनल-सेमेस्टर-अंतिम वर्ष ( BA final year exam ) का कोई भी छात्र किसी भी कारण के चलते हाजिर होने में असमर्थ रह जाता है, तो संबंधित छात्र को ऐसे पाठ्यक्रमों व प्रश्नपत्रों के लिए विशेष परीक्षाओं में बैठने का मौका दिया जा सकता है।

Citing the state’s rising cases of COVID, which have gone up to 24891 with 604 deaths, the CM urged PM Modi to review the UGC decision on mandatory exams for exit classes to be held by September 30: Punjab Chief Minister's Office (PMO)