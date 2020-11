Haryana: रेवाड़ी क्षेत्र में 12 सरकारी स्कूलों के 72 छात्र कोरोना पॉजिटिव

चंडीगढ़। हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र में 12 सरकारी स्कूलों के 72 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना टेस्ट में संक्रमित पाए जाने के बाद इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है।

नोडल अधिकारी का कहना है कि त्योहारी सीजन के कारण लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, इसलिए हमने 12 स्कूलों के छात्रों का परीक्षण किया। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए वे इस तरह की जांच आगे भी जारी रखेंगे।

Haryana: 72 students of 12 Government schools in Rewari tested positive for #COVID19.



"Due to the festive season, there is movement & people are meeting each other so we tested students of 12 schools. We will continue testing students to curb COVID19 spread," says Nodal Officer pic.twitter.com/xPKOtsStVC