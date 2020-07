Bihar: BJP हेडक्वार्टर में corona विस्फोट, 75 नेता COVID-19 पॉजिटिव

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) महामारी काफी तेजी से देश में फैलता जा रहा है। लॉकडाउन ( India Lockdown ) के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा नौ लाख के पार पहुंच चुका है। आलम ये है कि लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। इस बीच COVID-19 को लेकर बड़ी बिहार ( corona in Bihar ) से आ रही है। यहां BJP हेडक्वार्टर में कोरोना विस्फोट हुआ है। बताया जा रहा है कि पार्टी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

'BJP दफ्तर में फूटा कोरोना बम'

दरअसल, बिहार ( coronavirus in Bihar ) में भी कोरोना वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है। राजधानी पटना ( COVID-19 in Patna ) की स्थिति बेहद खराब है। लिहाजा, सरकार ( Bihar Government ) ने वहां दोबारा लॉकडाउन ( Patna Lockdown ) की घोषणा की है। इसी बीच कोरोना का बड़ा धमाका बीजेपी (corona in bjp Headquarter ) हेडक्वार्टर में हुआ है। बताया जा रहा है कि पार्टी के 75 नेता कोरोना पॉजिटिव ( 75 Leaders COVID-10 Positive ) पाए गए हैं। इनमें संगठन महामंत्री नागेंद्र, प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, राधा मोहन शर्मा समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता कोरोना की चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि बिहार में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक साथ इतने नेता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतना ही नहीं संभावना जताई जा रही है और कई नेता कोरोना पॉजिटिव पाए जा सकते हैं।

चुनाव को लेकर नेताओं का जमावड़ा

बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Vidhan Sabha Chunav ) को लेकर बिहार में तैयारियां शुरू हो गई है। लिहाजा, पार्टी ऑफिस में लगातार नेताओं की मीटिंग हो रही है। कई नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि, वर्चुअल रैली का कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन, पार्टी हेडक्वॉर्टर में लगातार नेता इकट्ठा हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस भीड़ के कारण ही बीजेपी ऑफिस ( Bihar BJP Office ) में कोरोना विसफ्टो हुआ है। इस खबर ने सियासी गलियारे में हड़कंप मचा दी है। गौरतलब है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से औसतन एक हजार से ज्यादा हर दिन कोरोना ( coronavirus cases in Bihar ) के केस सामने आ रहे हैं। राज्य में अब तक 17,959 लोग कोरोना महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 5482 केस एक्टिव हैं। जबकि, 12, 317 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, 160 लोगों की COVID-19 से मौत हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए नीतीश सरकार एक बार फिर राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। क्योंकि, राज्य की हालत लगातार चिंताजनक हो रही है।