दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, UK से आए सभी लोगों को रहना होगा क्वारंटीन

नई दिल्ली। कोरोनावायरस के यूके स्ट्रेन के मामले में की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। देश में नए स्ट्रेन से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। इसके बाद भी भारत सरकार ने यूके से फ्लाइट सर्विस फिर शुरू कर दी है। लेकिन संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

दरअसल, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि जो भी शख्स यूके से दिल्ली आएगा उसे आइसोलेशन में रहना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक अगर यूके से आने वाले सभी यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से कराना होगा और इसका खर्च भी यात्री को ही देना होगा।

To protect Delhiites from exposure to virus from UK, Del govt takes imp decisions.



All those arriving from UK, who test positive will be isolated in an isolation facility. Negative ones will be taken to a quarantine facility for 7 days followed by 7 days home quarantine pic.twitter.com/hYDsaOn8q1