घाटी में अनोखा मामला, मालिक के साथ घोड़ा भी 14 दिन Quarantine पर

जम्मू। जम्मू और कश्मीर ( Jammu and Kashmir ) के राजौरी जिले में एक घोड़े को 14 दिन के क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। इसकी देखभाल करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उनसे कहा गया है कि वे इसके पास न जाएं और न ही अगले 14 दिनों तक इसकी सवारी करें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा घोड़े के रेड जोन ( coronavirus Red Zone ) से आने और कोरोना वायरस से संभावित रूप से संक्रमित ( Coronavirus in Animals ) होने की जानकारी देने के बाद अधिकारियों इस तरह के अतिरिक्त उपाय अपनाए हैं।

मंगलवार शाम को एक व्यक्ति कश्मीर से राजौरी ( Rajauri ) जिला आ रहा था। मुगल रोड पर उस शख्स को स्क्रीनिंग के लिए रोका गया और फिर 14 दिन के एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन के लिए भेजा दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आदमी का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया है और उसके नतीजे आने बाकी है। लेकिन इसके साथ ही अधिकारी इस बात के लिए परेशान थे कि घोड़े के साथ क्या किया जाए।

राजौरी जिले के एडिशनल डीसी शेर सिंह ने कहा कि उन्होंने पशु विभाग से विशेषज्ञों को बुलाया। विशेषज्ञों ने बताया कि घोड़ा भी वायरस का करियर बन सकता है। इसलिए घोड़े की देखभाल करने वालों से कहा गया है कि ना तो वे इसकी सवारी करें और ना ही बिना सावधानी के उसके नजदीक जाएं।

J&K: A horse which returned to Rajouri from Shopian, along with its owner, is under home quarantine; the owner is in administrative quarantine. Tehsildar says "It is a red zone so we had to quarantine the man. The horse is under home quarantine at least till owner's result comes" pic.twitter.com/Ph8FqrORCS