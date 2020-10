COVID-19 के बाद अब वायु प्रदूषण, चार माह बाद राजधानी दिल्ली की AQI खराब

नई दिल्ली। कोरोना वायरस से जूझ रही राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस साल जून के बाद पहली बार बुधवार सुबह खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक ( AQI ) की रीडिंग 207 (खराब जोन में) में पाई गई थी।

इससे पहले मंगलवार तक हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी के सबसे ऊपरी शिखर पर थी। सरकारी एजेंसियों ने मौसम की स्थिति में बदलाव और पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में खेत की आग से दिल्ली में प्रदूषण में योगदान के कारण हवा की गुणवत्ता में गिरावट की चेतावनी दी थी।

सफ़र बुलेटिन के मुताबिक, "रात की शांत सतह की हवा की स्थिति कल बदली और अगले दो दिनों तक ऐसा होने की संभावना है। 9 और 10 अक्टूबर तक हवा की गुणवत्ता में और गिरावट होने की उम्मीद है लेकिन AQI रीडिंग खराब श्रेणी में रहेगी। पंजाब, हरियाणा और आस-पास के सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास मंगलवार को पराली जलाने में बढ़ोतरी देखी गई। दिल्ली में प्रदूषक तत्वों के परिवहन और संचय के लिए सीमा-परत की हवा की दिशा और गति अनुकूल है, और आने वाले दिनों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने की आशंका है।"

