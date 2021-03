एंटीलिया केसः NIA ने रीक्रिएट किया क्राइम सीन, वाजे को कुर्ता पहनाकर चलाया

नई दिल्ली। मुकेश अंबानी ( Mukesh Ambani ) के घर एंटीलिया ( Antilia ) के बाहर विस्फटकों से भरी कार मिलने के मामले में लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। दरअसल एनआईए अब तक इस मामले में जांच में जुटा हुआ है और मामला हाईप्रोफाइल होने की वजह से किसी भी तरह की कोई चूक नहीं चाहता है। यही वजह है कि एनआईए शुक्रवार देर रात घटना वाली जगह पर क्राइम सीन को रीक्रिएट किया।

इस दौरान एनआईए की टीम निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को भी साथ ले गई। क्राइम सीन को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिर से दोहराया गया।

Mumbai: NIA takes suspended police officer Sachin Waze (person donning oversized kurta in pic 2) to the place near businessman Mukesh Ambani's residence where explosives were recovered from a car last month; the agency recreates the crime scene as part of ongoing investigation. pic.twitter.com/DnLrSZJB9K