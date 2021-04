Ambedkar Jayanti 2021: पीएम मोदी ने किया नमन, जानिए बाबासाहेब ने किस धर्म को माना सर्वश्रेष्ठ

नई दिल्ली। देश में हर वर्ष 14 अप्रैल को डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती ( Ambedkar Jayanti 2021 ) मनाई जाती है। भारत की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब को उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने याद किया।

पीएम मोदी ने कहा- समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए बाबासाहेब का संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा।

भारत रत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर को उनकी जयंती पर शत-शत नमन। समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया उनका संघर्ष हर पीढ़ी के लिए एक मिसाल बना रहेगा।



I bow to the great Dr. Babasaheb Ambedkar on #AmbedkarJayanti.