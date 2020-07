लेह पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, सेना की तैयारियों का ले रहे हैं जायजा

नई दिल्ली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) अपने दो दिवसीय लद्दाख (Ladakh) और जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) के दौरे पर लेह के बाद अब पैंगोंग पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने भी मौजूद हैं। लेह पहुंचने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंने का काम शुरू कर दिया है।

Ladakh: Defence Minister Rajnath Singh, Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and Army Chief General MM Naravane arrive at Stakna, Leh. They will witness para dropping skills of the Armed Forces here. pic.twitter.com/pJ4Njv1BMY