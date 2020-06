Delhi NCR में कोरोना हालातों पर अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक, सीएम केजरीवाल समेत कई अधिकारी शामिल

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर ( Delhi NCR ) में भी अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। यही वजह है कि कोरोना के बिगड़ते हालातों को लेकर गृहमंत्री ( Home Minister ) अमित शाह ( Amit Shah ) ने एक बार फिर मोर्चा संभाला है। दिल्ली में लगातार बैठकों के बाद अब शाह ने दिल्ली-एनसीआर दोनों के हालातों को लेकर अहम बैठक बुलाई।

इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत एनसीआर के भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। इस अहम बैठक में दिल्ली-एनसीआर के अधिकारियों कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों और उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah holds meeting with

senior officials of Delhi-NCR, over COVID19 situation. pic.twitter.com/qcAiJ52S5B