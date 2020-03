हिमाचल में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा, सीएम जयराम ठाकुर बोले — लोगों को घबराने की जरूरत नहीं

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन पूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया है। इस घोषणा के साथ ही लॉकडाउन लागू करने वाला हिमाचल 24वां राज्य हो गया। बता दें कि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में राज्य सरकारों सख्ती से लॉकडाउन को लागू करने का आदेश दिया है।

There will be complete lockdown in the state with effect from today till further orders, in wake of #Coronavirus: Himachal Pradesh Chief Minister Jairam Thakur pic.twitter.com/WdzvgpYEyv