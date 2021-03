आर्मी चीफ नरवणे का बयान- भारत की एक इंच जमीन पर भी नहीं चीन का कब्जा

नई दिल्ली। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने लद्दाख में भारत-चीन तनातनी पर कहा कि हमने चाइना के हाथों अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं गंवाया है। हम वहीं हैं, जहां हम थे। चीन के साथ स्टैंड ऑफ के दौरान हमने एक इंच जगह भी नहीं खोई है। नरवणे ने कहा कि संघर्ष वाले क्षेत्रों में चरणबंद तरीके से सेना हटाने को लेकर सहमति बनी है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना विवादित क्षेत्रों से अपने स्थाई ठिकानों की ओर लौट चुकी है।

दिल्ली: कश्मीरी गेट ISBT में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियां मौके पर

#WATCH: Army Chief General MM Naravane speaks to ANI on India-China disengagement in Ladakh. He says, "We have not lost out on any territory, we are where we were before this whole thing started...Not an inch of land has been lost." pic.twitter.com/yIyyBR6Z4n