आर्मी चीफ का चौंकाने वाला खुलासा, सोशल मीडिया इस्तेमाल में अमरीका-ब्रिटेन से भी आगे ISIS

नई दिल्ली। आतंकवाद को लेकर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को चौंकाने वाला खुलासा किया है। आर्मी चीफ ने बताया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में दुनिया का कुख्यात आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) अमरीका और ब्रिटेन की सेनाओं से भी ज्यादा अत्याधुनिक है।

दरअसल भारतीय सेना ने बुधवार को 'मैदानी युद्ध के बदलते स्वरूप और सेना पर इसके प्रभाव' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस दौरान जनरल नरवणे ने कहा, "ISIS ईराक और सीरिया में 17 वीं शताब्दी में बना संगठन है। यह सोशल मीडिया इस्तेमाल करने में अमरीका और ब्रिटेन की 21वीं सदी की सेना से भी काफी एडवांस है।"

चीन की सेना के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, "पिछले कुछ दशकों से चीन की थल सेना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, फिर भी नियमित रूप से अपनी सेना के प्रदर्शन से संभवता इसने ऐसा तेज दिखाया है कि चीन प्रमुख तकनीकी क्षेत्र में वह निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ है।"

उन्होंने कहा, "बालाकोट एयरस्ट्राइक ने यह प्रदर्शित किया है कि अगर आप कौशल के साथ साहसी खेल खेलते हैं, तो सैन्य कार्रवाई ऐसे स्तरों में स्थापित हो जाती है जो युद्ध की ही ओर ले जाएं, जरूरी नहीं।"

बीते वर्ष भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक की थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के जवाब में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया गया था। पुलवामा आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।

आर्मी चीफ ने कहा कि भारतीय सेना भविष्य में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ ही लेजर की तरह डायरेक्ट एनर्जी वाले हथियारों के इस्तेमाल पर विचार कर रही है।

Army Chief General MM Naravane says, "I hope we have a virus-free seminar", at the beginning of his speech at the Indian Army's International Seminar on the theme 'Changing characteristics of land warfare and its impact on the military', earlier today. pic.twitter.com/WZw9XAj2f1