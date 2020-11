सेना प्रमुख एमएम नरवणे बोले : आतंकियों को भेजकर DDC चुनाव को बाधित करना चाहता है पाक

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में जारी बर्फवारी के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने पाक का नाम लिए बगैर आतंकी घुसपैठ और एलओसी पर अकारण गोलीबारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की ओर से घुसपैठ की कोशिश जारी है। घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिश एलओसी से लगते दक्षिण.पश्चिम के बर्फवारी वाले क्षेत्रों में जारी है। इसके पीछे पाकिस्तान की मंशा ठीक नहीं है। आतंकियों को भेजकर पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में जारी जिला विकास परिषद चुनाव को बाधित करना चाहता है। आतंकी निचले क्षेत्रों में बनाए गए सुरंगों और बर्फीली घाटियों के जरिए भारतीय सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि सभी तरह के प्रयासों के बावजूद हमारे लिए आतंकवाद एक गंभीर समस्या है।

With the onset of winters, attempts being made to infiltrate before the passes close & snow levels rise. It's because of this that they've started moving southwards & are now attempting to infiltrate through lower regions incl tunnels across IB: Army Chief General MM Naravane https://t.co/Kpzf4ZPWC2