आर्टिकल 370 हटाने पर केन्द्र सरकार को SC का नोटिस, 7 दिनों के अंदर मांग जवाब

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद देश में सियासत गर्म है। वहीं, इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी थी। कोर्ट ने घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले में सात दिनों के अंदर जवाब भी मांगा गया है।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग कुल 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन CJI रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच इस याचिका पर अब अक्टूबर से सुनवाई करेगी। साथ ही कोर्ट ने केन्द्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है और सात दिनों के अंदर जवाब मांगा है।

पढ़ें- कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का नया पैंतरा, राहुल गांधी के बयान की आड़ में लिखी UNHRC को चिट्ठी

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच केंद्र की उस दलील से सहमत नहीं दिखी कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल के अदालत में मौजूद होने के कारण नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है।

दोनों पक्षों के वकीलों के वाद-विवाद में उलझने पर कोर्ट ने कहा कि हमें पता है इस मामले में क्या करना है। कोर्ट ने कहा कि हमने आदेश पारित कर दिया है और अब इसमें बदलाव नहीं होने वाला है।

पढ़ें- आर्टिकल 370: SC में सीताराम येचुरी, शेहला रशीद, शाह फैसल सहित 10 से ज्‍यादा याचिकाओं पर सुनवाई आज

Supreme Court also issued a notice to the Centre on the plea by Kashmir Times Executive Editor, Anuradha Bhasin, seeking a direction for relaxing restrictions on the internet, landline, & other communication channels. SC sought a detailed response from the Centre within 7 days. https://t.co/QnWhasbDpf