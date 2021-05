कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा बढ़ा, CM केेजरीवाल नेे केंद्र को सुझाया बचाव का यह उपाय

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ( Second wave of coronavirus ) का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ है कि तीसरी लहर की चिंता सताने लगी है। इस बीच दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ) ने केंद्र सरकार को कोरोना वायरस की तीसरी लहर ( Third wave of coronavirus ) को लेकर चेताया है। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में कोरोना वायरस का नया वैरिएंट मिला है, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है।

सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है।



केंद्र सरकार से मेरी अपील:

1. सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों

2. बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 18, 2021

सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोरोना का यह वैरिएंट अगर सिंगापुर से भारत पहुंच गया तो हाहाकार मच जाएगा। इसलिए केंद्र को सिंगापुर से उड़ाने निलंबितन करने के साथ ही और भी बचाव के उपाय अपनाने चाहिएं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद ख़तरनाक बताया जा रहा है, भारत में ये तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। इस दौरान उन्होंने केंद्र से अपील करते हुए कह कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों और बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल का ट्वीट ऐसे समय आया है, जब भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है।

कोरोना के ख़िलाफ़ जारी इस जंग में कुछ परिवार बेहद मुश्किल हालातों का सामना कर रहे हैं, ऐसे सभी ज़रूरतमंद परिवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं | LIVE https://t.co/tEAtZCKMSb — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 18, 2021

विशेषज्ञों की मानें तो कोरोना की पहली लहर में वृद्ध और उम्रदराज लोग और दूसरी लहर में जवान लोग अधिक प्रभावित हुए। जबकि तीसरी लहर में बच्चों को खतरा बना हुआ है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चेतावनी दी है कि तीसरी लहर "अपरिहार्य" है और सुझाव दिया है कि उभरते हुए खतरे से निपटने के लिए टीकों को "अपडेट" करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस का तीसरा चरण तीन किस समय-स्तर पर होगा। हमें कोरोना की नई लहरों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम इसको लेकर पूरे अहतियात बरतते हैं तो कोरोना वायरस की इस लहर को हराया जा सकता है।