मिजोरम के साथ सीमा विवाद में असम के छह पुलिसकर्मियों की मौत, अमित शाह ने की दोनों राज्यों के सीएम से बात

नई दिल्ली। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ( Assam Mizoram Border Dispute ) के अचानक बढ़ने से असम पुलिस के कम से कम छह जवानों की मौत हो गई, साथ ही एक पुलिस अधीक्षक समेत 50 अन्य घायल हो गए। दोनों पक्षों ने हिंसा के लिए एक-दूसरे की पुलिस को जिम्मेदार ठहराया और केंद्र के हस्तक्षेप की मांग की।

इस मामले को लेकर असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच कहासुनी भी हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों एक दूसरे पर हिंसा के आरोप लगाए। विवाद बढ़ता देख केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को दखल देना पड़ा। उन्होंने दोनों ही राज्यों असम के सीएम हिमंता सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा से बात की और उनसे विवादित सीमा पर शांति सुनिश्चित करने के साथ ही समाधान खोजने का आग्रह किया।

यह भी पढ़ेंःकर्नाटक: सीएम येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद खतरे में कई मंत्रियों की कुर्सी, सियासी हलचल तेज

After killing 5 Assam police personnel and injuring many , this is how Mizoram police and goons are celebrating.- sad and horrific pic.twitter.com/fBwvGIOQWr