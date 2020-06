Assam: तेल के कुएं की आग की चपेट में कई गांव, कई हफ्ते लगेंगे बुझाने में

दिसपुर। असम ( Assam ) के तिनसुकिया ( Tinsukia ) जिले के बागजान में दिन में ऑयल इंडिया लिमिटेड ( OIL India Limited ) के तेल के कुएं में लगी आग ने कई गांवों को चपेट में ले लिया है। आग के चलते आसपास के गांवों के करीब छह लोग घायल हुए हैं। असम ( Assam ) के पर्यावरण एवं वन मंत्री परिमल सुखाबैद्य ( Parimal Suklabaidya ) ने के मुताबिक सरकार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। जबकि OIL ने कहा कि इस आग को काबू करने में कम से कम चार और सप्ताह लग सकते हैं।

असम ( Assam ) के पर्यावरण एवं वन मंत्री परिमल सुखाबैद्य ( Parimal Suklabaidya ) ने बताया कि सरकार आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि आग अब तेजी से गांवों में फैलती जा रही है। इससे गांवों के करीब 6 लोग घायल हो गए हैं।

वहीं, OIL ने एक बयान जारी कर कहा, "विशेषज्ञ टीम के साथ आपातकालीन बैठकें चल रही हैं। उन्होंने बताया है कि यह काम करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण है और विश्वास है कि स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है और कुएं को सुरक्षित ढंग से ढका जा सकता है।"

