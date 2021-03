असम: कामाख्या मंदिर के दर्शन करने पहुंचीं प्रियंका गांधी, कहा-यहां के लोगों लिए दुआएं मांगी

नई दिल्ली। असम में चुनाव का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार को धार देने में लगी हुई हैं। इस क्रम में सोमवार को असम के रण में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी प्रचार में उतर गई हैं।

प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार को गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में पूजा-अर्चना की। वे असम के दो दिवसीय दौरे पर हैं। इसके बाद प्रियंका ने लखीमपुर में स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनके साथ आदिवासी नृत्य भी किया। असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 27 मार्च, एक अप्रैल और छह अप्रैल को तीन चरणों में मतदान होगा।

Smt. @priyankagandhi spends intimate moments with the tea tribes of Lakhimpur to better understand & experience their culture. #PriyankaGandhiWithAssam pic.twitter.com/QTCru3mmTC