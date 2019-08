असम: एनआरसी पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मोदी सरकार की मांग

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( NRC ) को लेकर केंद्र सरकार की मांग को खारिज कर दिया है। इसे केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने एनआरसी को दोबारा कराने और फिर से जांच करने की मांग की थी।

"Only hard copies of lists of inclusions and exclusions to be provided at district offices. NRC to be updated according to law laid down in section 66a Judgment", the Supreme Court bench headed by Chief Justice of India Ranjan Gogoi said https://t.co/1WESySuxSo