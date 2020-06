Coronavirus Outbreak रोकने के लिए Bengaluru में 20 दिन का 'लॉकडाउन' जरूरी

बेंगलूरु। तेजी से बढ़ती कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus outbreak ) के मद्देनजर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ( HD Kumaraswamy ) ने मंगलवार को कहा कि बेंगलूरु में कुछ क्षेत्रों को सील करने के बजाय पूरी राजधानी में 20 दिनों में कंपलीट लॉकडाउन ( Lockdown in Bengaluru ) लगा देना चाहिए। एक के बाद एक ट्वीट करते हुए जनता दल (सेक्यूलर) नेता ने कहा कि कुछ क्षेत्रों को सील करने से कोई उद्देश्य हल नहीं होगा और समाज के कमजोर वर्गों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।

कुमारस्वामी ने ट्वीट किया, "इंसानी जिंदगियों के साथ खेलना बंद करो। कुछ क्षेत्रों को सील करने से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यदि आप बेंगलुरु में मानव जीवन की देखभाल करते हैं, तो 20 दिनों के लिए शहर को पूरी तरह से बंद ( coronavirus lockdown ) कर दें। वर्ना बेंगलूरु एक और ब्राजील बन जाएगा। लोगों की जिंदगी अर्थव्यवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण है।"

ड्राइवरों, बुनकरों, धोबियों और विभिन्न अन्य वर्गों के लिए राज्य सरकार द्वारा राहत पैकेज की "घोषणा" को अपर्याप्त बताते हुए उन्होंने कमजोर वर्ग को तुरंत किराने का सामान देने और 50 लाख श्रमिकों को कम से कम 5,000 रुपये देने के लिए कहा। कुमारस्वामी ने ट्वीट में लिखा, "पैकेज की केवल घोषणा पर्याप्त नहीं होगी। इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए। सरकार को केवल रस्मी तस्वीर दिखाते हुए सरकार को खाली नहीं बैठ जाना चाहिए।"

I urge @CMofKarnataka to immediately announce lock down for 20 days, especially for Bengaluru. I also urge him to grant a compensation of at least Rs. 5000 through DBT to all daily wage workers including cab/auto drivers and weavers.

