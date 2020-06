Coronavirus Outbreak: पहली बार जानवर से इंसान में पहुंचा वायरस, डेनमार्क में मारे जाएंगे 11,000 मिंक

नई दिल्ली। डेनमार्क ( Denmark news ) सरकार ने एक प्रकार का ऊदबिलाव जैसे जानवर यानी मिंक ( mink ) पालने वाले एक फार्म में COVID-19 संक्रमित ( Coronavirus outbreak ) पाए जाने के बाद सभी 11,000 मिंक को मारने ( Animal slaughter ) का आदेश दिया है। सरकार ने यह कदम दुनिया में जानवरों से इंसानों में वायरस संक्रमण फैलने ( animal transmitted diseases ) के पहले मामले की जानकारी मिलने के बाद उठाया है।

डेनमार्क मिंक की खाल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन देश में मिंक की आबादी में कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus in Animals ) का यह पहला मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसी देश नीदरलैंड में 13 अलग-अलग फार्म में इस वायरस का पता चलने के बाद हाल ही में 570,000 से अधिक मिंक को मारने का आदेश दिया गया था।

दानिश वेटरनरी एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन ने बुधवार को एक बयान में कहा, "सरकार ने एहतियाती रूप से फैसला किया है कि संक्रमित मिंक स्टॉक को बीमारी के संभावित प्रसार के जोखिम को कम करने के लिए मार दिया जाएगा।" डेनमार्क के अधिकारियों का मानना है कि कोरोना वायरस के एक पॉजिटिव मरीज द्वारा इन पशुओं की आबादी में यह वायरस पहुंच गया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कितने जानवरों के संक्रमित होने की पुष्टि की गई है।

#Coronavirus has been identified in #mink on four more #fur farms. All animals on the farms will be gassed and the barns and cages cleaned to remove any possible trace of the virus.



Read more at https://t.co/1RTE6q3h8V: https://t.co/THC9XtzHs0 pic.twitter.com/Qq01ewI72l