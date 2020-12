Bharat Bandh: किसान आंदोलन के बीच 'भारत बंद' आज, जानें 10 बड़ी बातें

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( Farm Bill ) के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन ( Farmer Protest )13वें दिन भी जारी है। कानून का विरोध कर रहे किसानों 8 दिसंबर मंगलवार को भारत बंद ( Bharat Bandh ) का आह्वान किया है। किसानों के राष्ट्रव्यापी बंद को कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दलों और ट्रेड यूनियनों के अलावा कुछ मजदूर संघों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है।

खास बात यह है कि इस बंद में शामिल होने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा। सभी से 'सांकेतिक' बंद में शामिल होने की अपील करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि अपने प्रदर्शन के तहत पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न तीन बजे तक वे 'चक्का जाम' प्रदर्शन करेंगे, जिस दौरान प्रमुख सड़कों को जाम किया जाएगा। आईए जानते हैं भारत बंद से जुड़ी 10 बड़ी बातें।

1. भारत बंद का समयः किसान आंदोलन के बीच बुलाए गए भारत बंद का आधिकारिक समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा गया है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं की इजाजत रहेगी।

2. शामिल होने के लिए बाध्यता नहीं: किसान नेता बलबीर सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि बंद में शामिल होने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। हमारे मंच पर किसी राजनीतिक दल का कोई नेता नहीं होगा।

3. ये रहेगा बंद: किसानों के भारत बंद के आह्वान के बीच कुछ सेवाओं पर इसका सीधा असर दिखाई देगा। इसके तहत कैब-टैक्सी चालक बंद में शामिल होंगे, इससे पूरे दिल्ली एनसीआर में कैब सेवाएं प्रभावित रहेंगी। मंडी समितियां बंद रहेंगी, फल-सब्जी की आपूर्ति प्रभावित होने के आसार हैं।

वहीं दूध समेत कई जरूरी सामानों के वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ने की संभावना। इसके साथ ही दिल्ली के लिए नोएडा से रोडवेज बसें नहीं चलेंगी। ऐसे में इन रास्तों पर यात्रा से करने से बचें।

4. बंद ये रहेगा खुला: भारत बंद के दौरान कुछ सेवाओं को निर्बाध शुरू रखा जाएगा। इनमें व्यापारियों के संगठन ‘कैट’ ने कहा कि दिल्ली समेत पूरे देश में बाजार खुले रहेंगे। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि परिवहन सेवाएं सामान्य तौर पर चलेंगी। जबकि तमाम ऑटो यूनियन का बंद को समर्थन लेकिन सेवाएं जारी रहेंगी, मेट्रो-बस सेवा पर असर नहीं पड़ेगा और बंद के दौरान अस्पताल खुले रहेंगे, वहां जाने से किसी को नहीं रोका जाएगा।

