Bharat Bandh: महाराष्ट्र और बंगाल में रोकी गईं ट्रेनें, जानिए अन्य राज्यों में 'भारत बंद' का असर

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( Farm Bill ) के विरोध में किसानों ने मंगलवार 8 दिसंबर को भारत बंद ( Bharat Bandh ) का आह्वान किया है। इसका असर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। मंगलवार सुबह से ही देश के अलग-अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें रोकी गई हैं।

वहीं किसान संगठनों ने सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बंद की बात कही है। वहीं देशभर के राज्यों में बंद का असर दिखाई दे रहा है। कहीं ट्रेनें रोकी जा रही हैं तो कई दुकानों को बंद कराया जा रहा है। दिल्ली-एनसीआर समेत हरियाणा की बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।

किसान आंदोलन के बीच 8 दिसंबर को भारत बंद, जान लें बंद से जुड़ी 10 बड़ी बातें

West Bengal: Centre of Indian Trade Unions (CITU) took out a protest march in Asansol today, in support of the #BharatBandh called by farmer unions against Central Government's #FarmLaws pic.twitter.com/25doCYptSB — ANI (@ANI) December 8, 2020

पश्चिम बंगाल में रोकी ट्रेनें

पश्चिम बंगाल में वाम प्रदर्शनकारियों ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। उन्होंने कोलकाता में जादबपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दिया। आपको बता दें कि किसानों के बंद के आह्वान के बीच बंगाल में बीजेपी ने भी 12 घंटे के बंद का ऐलान किया है।

बीजेपी ने सिलिगुड़ी में प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ मंगलवार को बंद का आह्वान किया है।

Maharashtra: Swabhimani Shetkari Saghtana staged 'Bharat Bandh Rail Roko' protest and briefly stopped a train today in Malkapur of Buldhana dist. They were later removed from the tracks by Police & detained.



Farmer Unions have called #BharatBandh today, over Centre's #FarmLaws pic.twitter.com/syREnd7Iez — ANI (@ANI) December 8, 2020

महाराष्ट्र में ट्रेनों के चक्के जाम

महाराष्ट्र में भी भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। स्वाभिमानी शेतकारी सगहताना ने भारत बंद में रेल रोको के जरिए विरोध किया। बुलढाणा के मलकापुर में ट्रेन को रोक दिया। बाद में उन्हें पुलिस ने पटरियों से हटा दिया और हिरासत में ले लिया। वहीं पुणे में कुछ बाजार चालू हैं हालांकि यहां पर सब्जियों को स्टोर किया जा रहा है इन्हें बुधवार को बेचा जाएगा।

दिल्ली में सब्जी मंडियां बंद

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बंद के चलते ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान टिकरी, झरोदा की सीमाओं, धंसा से यातायात बंद है। बादुसराई बॉर्डर कारों और दोपहिया वाहनों जैसे सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुला है। झटिकरा बॉर्डर सिर्फ दोपहिया वाहन की जा सकते हैं। वहीं सभी सब्जी मंडिया बंद हैं।

राजस्थान में 2 बजे तक रोडवेड बसें बंद

राजस्थान में भारत बंद को देखते हुए रोडवेज बसों का संचालन भी दोपहर 2 बजे तक के लिए रोक दिया गया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने भी बंद को पूरा समर्थन दिया है। इसके कारण प्रदेश की सभी 247 कृषि उपज मंडियां बंद रहेंगी।

Bihar: Rashtriya Janata Dal (RJD) workers burn a tyre at Ganj Chowk in Darbhanga, in protest against Central Government, and show their support to #BharatBandh called by farmer unions. pic.twitter.com/kea7UwpQlN — ANI (@ANI) December 8, 2020

बिहार में फूंके टायर

बिहार में भी भारत बंद को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। राजधानी पटना में कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के बंद को देखते हुए भारी मात्रा में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है। बिहार के दरभंगा में राजद कार्यकर्ताओं ने कानून के विरोध में टायर फूंक दिए।

हरियाणा के सिंघू बॉर्डर कड़ी सुरक्षा

हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन का 13वां दिन है। मंगलवार को भारत बंद प्रोटेस्ट को देखते हुए सिंघू बॉर्डर पर भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किए गए हैं।

Andhra Pradesh: Left political parties protest in Parvathipuram of Vizianagaram district, in support of the #BharatBandh called by farmers unions, against Central Government's #FarmLaws. pic.twitter.com/YHr6XnyP2k — ANI (@ANI) December 8, 2020

आंध्र प्रदेश में भी प्रदर्शन

आंध्र प्रदेश में कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया है। वामपंथी पार्टियों ने विजयवाड़ा में काफी संख्या में जुटकर किसानों के समर्थन में प्रोटेस्ट किया। लाल झंडों के साथ प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की।

आंध्र प्रदेश में वाम दलों का किसानों को पूरा समर्थन मिल रहा है। विजयनगरम जिले में वामपंथी राजनीतिक दलों ने भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया।

Karnataka: Congress leaders protest in support of #BharatBandh called by farmer unions, raise slogans against the Centre & show black flags, in front of Gandhi statue at Vidhana Soudha in Bengaluru.



Party leaders Siddaramaiah, BK Hariprasad, Ramalinga Reddy and others present. pic.twitter.com/YptI0ENQlg — ANI (@ANI) December 8, 2020

मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट, देश के इन राज्यों में बर्फबारी के बीच बारिश बढ़ा सकती है मुश्किल

कर्नाटक के मैसूर में बस स्टैंड पर प्रवेश द्वार बंद

कर्नाटक में भी बंद का असर दिखाई दे रहा है। यहां मैसूर में किसानों के एक समूह ने केएसआरटीसी बस स्टैंड का प्रवेश द्वार ब्लॉक कर दिया। प्रदर्शनकारियों में दलित, छात्र और महिला संगठन भी शामिल हैं।

केरल में चुनावी माहौल

केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस ने किसानों के भारत बंद का समर्थन जरूर किया है। लेकिन प्रदेश में हो रहे निकाय चुनावों के चलते प्रदेश में चुनावी माहौल ही नजर आ रहा है। यही वजह है कि केरल के भारत बंद में शामिल होने की उम्मीद नहीं।

तमिलनाडु में भी बंद का असर

तमिलनाडु राज्य में विपक्षी डीएमके, कांग्रेस, लेफ्ट और कमल हासन की मक्कल निधि मैयम ने भारत बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। राज्य के कुछ हिस्सों में बंद का असर पड़ सकता है। डीएमके के प्रभाव वाले इलाके में ज्यादा असर की उम्मीद।

ओडिशा में भी रोकी गईं ट्रेनें

ओडिशा में भारत बंद का असर दिखने लगा है। वामपंथी दलों और ट्रेड यूनियनों ने मंगलवार सुबह भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेनों को रोक दिया।

गुजरात में बंद का असर

गुजरात के अलग-अलग इलाकों में किसानों के बंद के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीण गुजरात के तीन राजमार्गों को ब्लॉक किया गया है। वहीं सानंद के पास अहमदाबाद को विरामगाम से जोड़ने वाले हाइवे पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जलता हुआ टायर रख दिया, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। वड़ोदरा के पास एक हाइवे पर प्रदर्शनकारियों के एक अन्य समूह ने सड़क को ब्लॉक कर दिया।