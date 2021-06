16 राज्यों को भेजी गई कोवैक्सिन, कोविड टीकाकरण अभियान में आएगी तेजी

हैदराबाद। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार धीमी पढ़ चुकी है लेकिन खतरा भी टला नहीं है। लिहाजा, पूरे देश में तेजी से टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने की कवायद की जा रही है। केंद्र सरकार तमाम राज्यों को फ्री में टीका उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसी कड़ी में अब केंद्र सरकार के माध्यम से भारत बायोटेक ने नौ राज्यों में और संबंधित राज्य सरकारों के माध्यम से 16 राज्यों में अपना कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सिन भेजा है। कंपनी के सह-संस्थापक और संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने बुधवार को ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि 8 से 14 जून तक आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना को भारत सरकार के माध्यम से टीकों की आपूर्ति की गई थी।

हैदराबाद स्थित वैक्सीन निमार्ता ने भी इसी अवधि के दौरान 16 राज्यों को आपूर्ति की। इन राज्यों मं असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

