Big decision : एक बार फिर दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग करेंगे दोगुनी - सीएम केजरीवाल

दिल्ली। देश की राजधानी में एक महीने बाद अचानक कोरोना वायरस ( Coronavirus Pandemic ) संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal ) ने इस मुद्दे पर बुघवार को आपात बैठक ( Emergency meeting ) कीं। इसमें कोरोना को काबू करने के लिए एक बार फिर केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला ( big decision ) लिया। सीएम केजीरवाल ने स्वास्थ्य मंत्री व वरिष्ठ अधिकारियों के सथ विचार-विमर्श के बाद दिल्ली कोरोना टेस्टिंग ( Coronavirus Testing ) दोगुनी करने का निर्णय लिया है।

#WATCH Symptoms like breathlessness & low oxygen level remain in some COVID19 recovered patients. Few such patients have died too. Our Health Minister also took time to recover fully. We'll provide oximeters at home to them & oxygen concentrators if their levels drop: Delhi CM pic.twitter.com/4wQryB3KEF