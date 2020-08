Supreme Court ने शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई 14 दिनों के टाली, दंगे भड़काने का आरोप है

नई दिल्ली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में शरजील इमाम ( Sharjeel Imam ) की याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। अब शीर्ष अदालत में इस मुद्दे पर सुनवाई 14 दिनों बाद होगी। शरजील इमाम ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया गया था कि उनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ संलग्न किया जाए। उन्होंने पिछले साल एंटी-सीएए ( Anti CAA Protest ) विरोध में कथित भड़काऊ भाषण देने के लिए विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर की जांच एक ही एजेंसी से कराने की मांग की थी।

