बिहार बाढ़: 9 जिलों के 18 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, 25 से ज्यादा की मौत

नई दिल्ली। पहले चमकी बुखार ( chamki bukhar ) और अब बाढ़ ने बिहार ( bihar flood ) में हाहाकार मचा रखा है। मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक में बाढ़ से तबाही मची हुई है। सूबे के 9 जिलों में 18 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहीं, बाढ़ के कारण अलग-अलग जगहों पर अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।

बाढ़ से 9 जिले प्रभावित

हर साल की तरह इस बार भी बिहार में बाढ़ का तांडव जारी है। अब तक 9 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं।

इनमें दरभंगा , मधुबनी , मुजफ्फरपुर , किनशनगंज, अररिया , शिवहर , सीतामढ़ी , पूर्वी चंपारण और सुपौल शामिल हैं।

इन नौ जिलों में करीब 18 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण कई गांवों का नामोनिशान तक मिट गया है।

सबसे ज्यादा मोतिहारी में मौत

बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा मौत मोतिहारी जिले में हुई हैं। बाढ़ से यहां अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अररिया में 9 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं, सीतामढ़ी में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि किशनगंज में मौत का आंकड़ा तीन है।

इधर, दरभंगा में बाढ़ से अब तक दो लोगों के मरने की खबर है। जबकि, शिवहर में बाढ़ से एक शख्स की मौत हुई है।

नेपाल की वजह सेे बढ़ी परेशानी

आपदा प्रबंधन विभाग का कहना है कि नेपाल की सीमा से लगे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से राज्य की पांच नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

वहीं, नेपाल की ओर से पानी छोड़े जाने से मिथिलांचल के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आलम यह है कि कई इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है।

एनडीआरएफ-एसडीआरएफ की टीमें तैनात

प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। लोग प्रभावित इलाकों से निकल कर सड़कों पर शरण लिए हैं।

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ ( NDRF ) और एसडीआरएफ ( SDRF ) की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। साथ ही अधिकारियों की अलग-अलग टीम का गठन कर उन्हें इलाकों की जिम्मेदारी सौंपी गई।

मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सरकार और प्रशासन ने पूरी तरह कमर कस ली है। इसी क्रम में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

मुख्यालय का हेल्प लाइन नंबर - 0612- 2294204/05/10

मधुबनी जिला- 06276-222576

सुपौल जिला- 06473-224005

मोतिहारी जिला- 06252-242418

शिवहर जिला- 06222-257060/61

सीतामढ़ी जिला - 06226-25031

अररिया जिला- 06453-222309,

किशनगंज जिला - 06456-224152

Bihar: Water level of Kamala River rises following heavy rainfall in the area; several villages in Darbhanga flooded. (14.07.2019) pic.twitter.com/y0LElIGVX1