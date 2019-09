बिहार: नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे वाहनों को जलाया, छानबीन में जुटी पुलिस

नई दिल्ली। बिहार के नक्सल प्रभावित गया जिले के छकरबंदा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सड़क निर्माण में लगे दो वाहनों को फूंक दिया और फरार हो गए।

गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि छकरबंधा थाना क्षेत्र में भैसा दोहर गांव के समीप गुरुवार शाम हथियार बंद नक्सलियों ने दो वाहनों में आग लगा दी।

दोनों वाहन जेसीबी और हाइवा सड़क निर्माण में लगे थे।

