शिक्षकों को राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, Salary में 15% का इंक्रीमेंट, EPF और Transfer का लाभ भी

नई दिल्ली।

चुनाव ( Bihar Election ) से पहले बिहार सरकार ( Bihar Govt. ) ने नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( Chief Minister Nitish Kumar ) की घोषणा पर अमल करते हुए राज्य कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों की सैलरी में अगले साल एक अप्रैल से 15 प्रतिशत की वृद्धि ( Salary Increment ) की जाएगी। साथ ही उन्हें ईपीएफ ( EPF ) के दायरे में लाने का निर्णय किया है।

मंगलवार को राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। बिहार कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में तैनात शिक्षकों और लाइब्रेरी स्टाफ के हित में ये फैसले लिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के करीब साढ़े तीन लाख से अधिक टीचरों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ भी दिया जाएगा, जो सितंबर 2020 से शुरू होगा।

State govt to provide EPF (Employees' Provident Fund) benefits to teachers and chief librarians posted in Panchayati Raj institutions and civic bodies institutions. This will bring an expenditure of Rs 815 Crores annually: Government of Bihar