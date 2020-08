Pranab Mukharjee Health: पूर्व राष्ट्रपति की सेहत को लेकर आया बड़ा अपडेट, बेटे अभिजीत ने दी ये जानकारी

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति ( Former President ) प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukharjee ) की सेहत ( Health Update ) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल पिछले दस दिनों से दिल्ली के आर्मी अस्पताल ( Army Hospital )में भर्ती पूर्व प्रेजिडेंट की सेहत में अब सुधार देखने को मिल रहा है। उनकी हालत स्थिर है और सभी प्रमुख पैरामीटर नियंत्रण में हैं। खास बात यह है कि ये जानकारी खुद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ( Abhijeet Mukharjee ) ने दी है।

अभिजीन ने ट्वीट के जरिए बताया कि मेरे पिता की सेहत स्थिर है। उनकी स्वास्थ्य को लेकर सुधारात्मक संकेत मिल रहे हैं। आपको बता दें कि 10 अगस्त को पूर्व राष्ट्रपति की ब्रेन सर्जरी ( Brain Surgery ) के बाद से ही लगातार उनकी सेहत को लेकर हर किसी की नजर बनी हुई है। आर्मी अस्पताल में डॉक्टरों ( Doctor ) की टीम उनकी सेहत पर विशेषतौर से निगरानी रखे हुए हैं।

With All Your good wishes & sincere efforts of the Doctors , my father is stable now ! His vital parameters continue to remain under control & manageable ! Positive signs of his improvement is noticed ! I request you all to pray for His speedy recovery !🙏#PranabMukherjee