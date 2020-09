Samajwadi Party सांसद जया बच्चन को मिला बॉलीवुड का साथ, बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने भी किया समर्थन

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी ( Samajwadi Party ) सांसद जया बच्चन के राज्यसभा में दिए बयान के बाद उन्हें बॉलीवुड का साथ मिल रहा है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी समेत अन्य अभिनेत्रियों ने भी जया बच्च के बयान की तारीफ करते हुए उसे सही बताया है। इसके साथ ही बीजेपी में ही जया के बयान को लेकर दो मत सामने आ गए हैं।

सपा सांसद जया बच्चन ने बॉलीवुड में ड्रग को लेकर हो रही चर्चाओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्यसभा में कहा था कि कुछ लोग बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने मनोरंजन जगत को गंदा करने का आरोप भी लगाया था।

अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि ये सबकुछ बहुत ही अजीब है कि फिल्म उद्योग को बदनाम किया जा रहा है। इंडस्ट्री को लेकर गलत बातें की जा रही हैं। यह एक खूबसूरत जगह है, जिन लोगों ने यहां नाम-शोहरत-इज्जत कमाई है, मैं यहां लंबे समय से हूं और मुझे भी यहीं से नाम शोहरत और इज्जत मिली है।

जया के समर्थन में हेमा मालिनी ने कहा कि ड्रग्स का इस्तेमाल कहां नहीं हो रहा है, और भी ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जहां ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन बॉलीवुड को बिना वजह बदनाम किया जा रहा है।

