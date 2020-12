Corona के नए खतरे के बीच सीएम येदियुरप्पा बोले- कर्नाटक में एक शख्स पॉजिटिव, एयरपोर्ट पर रखी जा रही कड़ी नजर

नई दिल्ली। ब्रिटेन ( Britain ) में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन VUI-202012/01 ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। इस बीच कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा ( BS Yediyurappa ) ने कहा है कि प्रदेश में यूके से आया एक शख्स पॉजिटिव पाया गया है। इसके साथ ही सरकार सभी एयरपोर्ट पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। हर यात्री की पर निगरानी रखी जा रही है।

कोरोना के नए स्ट्रेन ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि दुनियाभर के देश अब ब्रिटेन से अपना यातायात संपर्क तोड़ रहे हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों से भारत में यूके से आए लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। इस बीच कर्नाटक सीएम ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में यूके से आने वाला एक शख्स पॉजिटिव पाया गया है।

I came to know about a person who tested positive after arriving from UK. We are following all guidelines. Whoever will come from UK will be tested at the airport... There is no need to impose night curfew in Karnataka: CM BS Yediyurappa pic.twitter.com/DdYcdZpl4S