Jammu Kashmir: BSF जवानों को बड़ी कामयाबी, सांबा सेक्टर में मिली पाकिस्तान जाने वाली सीक्रेट सुरंग

नई दिल्ली। पाकिस्तान ( Pakistan ) अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सीमा में घुसपैठ और आतंकवादियों ( Terrorist )के जरिए दहशत फैलाने की लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है। इस बीच सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir ) के सांबा ( Samba ) में एक सीक्रेट सुरंग ( Secret Tunnel ) मिली है। भारतीय सीमा में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के इरादे से ये सुरंग बनाई गई है। ये सुरंग पाकिस्तान से शुरू कर सांबा सेक्टर में खत्म हो रही है।

जम्मू बीएसएफ आईजी एनएस जंवाल के मुताबिक, तलाशी अभियान के दौरान जवानों को इस सुरंग का पता चला है।

कांग्रेस में अंदरुनी कलह के बीच दिग्गज नेता का हुआ निधन, सोनिया और राहुल गांधी कही ये बात

The sandbags have proper markings of Pakistan, which clearly shows that it was dug with proper planning & engineering efforts. Without the concurrence & approval of Pakistani Rangers & other agencies, such a big tunnel cannot be built: Jammu BSF IG NS Jamwal https://t.co/Vq2UUqqLa8 pic.twitter.com/NVNf2i4JmO