डोनाल्ड ट्रंप की रोज पूजा करता है कृष्णा, केंद्र सरकार से रखी अपनी डिमांड

नई दिल्ली। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) अपनी पत्नी मलेनिया ट्रंप ( Malenia Trump ) के साथ 24 फरवरी को पहली बार भारत दौरे पर आ रहे हैं। ट्रंप के दो दिवसीय दौरे को लेकर गुजरात ( Gujrat ) समेत देश के अन्य हिस्सों में जोरदार तैयारियां चल रही है। इस बीच एक दिलचस्प खबर सामने आई है।

आपने देश में कई अभिनेताओं और नेताओं के फैन तो देखें हैं उनकी पूजा करते हुए भक्त भी देखे होंगे लेकिन क्या आपको पता है देश में डोनाल्ड ट्रंप का भक्त भी है। जी हां दक्षिण राज्य तेलंगाना ( Telangana ) के कोन्ने के रहने वाला एक शख्स ट्रंप का मुरीद है। इसकी दीवानगी का आलम यह है कि इसने ट्रंप की आदमकद प्रतिमा भी बनाई है और इसकी पूजा भी करता है।

Erecting a statue of Trump was not enough. He had to kiss it😂



The world would be a much better place if Melania Trump felt even half of what this guy feels for Trump 😂. pic.twitter.com/P5mCZfYMcs