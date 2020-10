Infantry Day: सीडीएस बिपिन रावत और सेना प्रमुख नरवाने ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। इन्फैंट्री डे ( Infantry Day ) के मौके पर मंगलवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ( CDS ) जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

आपको बता दें कि आजाद भारत के पहली सैन्य कार्रवाई की याद में इन्फैंट्री डे मनाया जाता है। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के पहले हमले को नाकाम करते हुए विजय प्राप्त की थी। यह जीत सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन के कर्मियों द्वारा पूरी की गई थी।

Delhi: Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat, Army chief General Manoj Mukund Naravane pay tribute at National War Memorial on Infantry Day. pic.twitter.com/LH0jU0lZij

दरअसल पाकिस्तानी सेना के हमले के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी थी जिसके बाद भारतीय फौज कश्मीर की रक्षा के लिए वहां पहुंची।

#WATCH: US Secretary of State Michael Pompeo and US Secretary of Defence Mark Esper pay tribute at National War Memorial in Delhi. pic.twitter.com/LfnZ8hPWmc