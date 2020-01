CDS जनरल रावत का बड़ा बयान, कहा- आतंकवाद को खत्म करने लिए भारत अपनाए अमरीकी मॉडल

नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत ने आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को आतंकवाद के खात्मे के लिए अमरीकी मॉडल अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक कुछ देश आतंकवाद को फ्रॉक्सी वॉर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तब तक ये खत्म नहीं होने वाला।

यह भी पढ़ें-देवेंद्र सिंह ने किया बड़ा खुलासा, एक और अधिकारी आतंकियों के लिए करता है काम

बिपिन रावत ने कहा कि इसे रोकने के लिए आतंकियों को फंडिंग बंद करनी होगी। जब तक ये चीजे बद नहीं होती तब तक आतंकवाद के खिलाफ जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली। अभी हमे इसके साथ जीना है। इसे खत्म करने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचने की जरूरत है।

#WATCH Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat speaks on stone pelters & use of pellet guns in Kashmir valley. pic.twitter.com/WvJfAwAdCi