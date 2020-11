केंद्र ने की 6 राज्यों को 4,381 करोड़ सहायता राशि देने की घोषणा

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Home minister Amit Shah ) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ( High Power Committee ) की बैठक गुरुवार को हुई। हाई पावर कमिटी की बैठक में बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने का अहम फैसला लिया गया।

High-Level Committee under Chairmanship of Union Home Minister approves Rs 4,381.88 Cr of additional Central assistance to 6 States. West Bengal, Odisha, Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, and Sikkim to get funds for cyclones “Amphan’,& ‘Nisarga’, floods, landslides: MHA