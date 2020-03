कोरोना वायरस: केंद्र सरकार ने सभी परीक्षाएं स्थगित की, IIT और JEE की परीक्षाएं भी टली

नई दिल्ली। दुनियाभर समेत भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। खबर लिखे जाने तक आंकड़ा 156 तक पहुंच गया है। वहीं सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस वायरस के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने सभी परीक्षाओं को स्थगित करने का आदेश जारी किया है। वहीं आईआईटी और जेईई की परीक्षाएं भी स्थगित होने की संभावना है।

31 मार्च के बाद नई तारीख की घोषणा

दरअसल CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 19 मार्च से 31 मार्च के बीच निर्धारित की गई थी। लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया है। 31 मार्च के बाद सरकार परीक्षा की अगली तिथि निर्धारित की जा सकती है। सीबीएसई सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी ने ये जानकारी दी है।

All ongoing examinations of CBSE for Classes 10th & 12th, scheduled between 19th March & 31st March, shall be rescheduled after 31st March: Anurag Tripathy, CBSE Secretary pic.twitter.com/AwhI2AcYKv