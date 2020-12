इंडियन रेलवे 30 दिसंबर से चलाने जा रहा है यह स्पेशल ट्रेन, कल से खुलेगा रिजर्वेशन

नई दिल्ली। सेंट्रल रेलवे ने बुधवार को राजधानी दिल्ली और मुंबई के बीच एक ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इस संबंध में सेंट्रल रेलवे के दिल्ली-निजामुद्दीन सेंटर द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि आगामी 30 दिसंबर से मुंबई-दिल्ली-मुंबई राजधानी ट्रेन का संचालन किया जाएगा।

दरअसल, कोरोना वायरस महामारी के बीच लागू लॉकडाउन के पहले चरण के अंतर्गत बीते मार्च में सेंट्रल रेलवे द्वारा मुंबई-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को निलंबित कर दिया गया था।

रेलवे द्वारा जारी बयान के मुताबिक राजधानी स्पेशल ट्रेन संख्या 01221 आगामी 30 दिसंबर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से शाम 4.10 बजे रवाना होगी। इसके बाद यह राजधानी ट्रेन अगले दिन सुबह 11 बजे हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली पहुंचेगी।

Central Railway to run Rajdhani Special Train between Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus and Hazrat Nizamuddin. pic.twitter.com/wqvVkFosFV