दुनिया के सबसे बड़े 10,000 बेड वाले कोरोना सेंटर में फिलहाल 59 मरीज

नई दिल्ली। जहां भारत में कोरोना वायरस मरीजों की कुल संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, लेकिन दुनिया में सर्वाधिक रिकवरी रेट के कारण अब तक 96.36 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके चलते दिल्ली के छतरपुर इलाके में बने दुनिया के सबसे बड़े 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड सेंटर ( Sardar Patel COVID Care Centre ) में अब महज 59 मरीजों का इलाज चल रहा है।

Co-WIN ऐप: कैसे डाउनलोड करें और कोरोना वैक्सीन के लिए ऑनलाइन प्री-रजिस्टर करें

केंद्र का संचालन करने वाले भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) द्वारा इकट्ठा किए गए आंकड़ों के अनुसार, यह एक समय में इलाज कराने वाले मरीजों की सबसे कम संख्या है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इस केंद्र में पिछले चार से पांच दिनों में 100 से भी कम मरीज हैं।

अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि इस कोविड सेंटर के खुलने के बाद से यह पहली बार है कि मरीजों की संख्या 50 के करीब पहुंच गई है। आंकड़ों के मुताबिक, 5 जुलाई से कोविड सेंटर और अस्पताल में कुल 11,749 मरीजों का इलाज किया गया है।

The recovery rate is more than 95% : Rajesh Bhushan, Secretary, Health Ministry https://t.co/lN307t32CI