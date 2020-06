चीन की धोखेबाजी से सावधान, पेट्रोलिंग 14 चौकी से अब तक नहीं उखाड़े टेंट!

अनुराग मिश्रा।

नई दिल्ली। चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ एमएम नरवणे ( Army Chief General MM Naravane ) ने बुधवार को पूर्वी लद्दाख ( Ladakh Border issue ) की कई अग्रिम चौकियों का दौरा किया है। जनरल नरवणे ने अग्रिम इलाकों की चौकियों मैं सैन्य व्यवस्था, सेना की तैयारियों को लेकर ग्राउंड कमांडर्स से लंबी बातचीत ( india china talks ) की। जनरल नरवणे ने चार अग्रिम क्षेत्रों में सैन्य तैयारियों को लेकर की जा रही ड्रिल को देखा और जवानों के हौसले को सराहा। यहां चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ ने तैनात सैनिकों से बातचीत भी की।

थल सेनाध्यक्ष नरवणे ने चीन के सैनिकों के साथ संघर्ष ( india-china dispute ) के दौरान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीय जवानों को सम्मानित भी किया। वहीं, बीते 15 जून को देशभक्ति और जांबाज़ी का परिचय देने के लिए कई सैनिकों को ‘प्रशस्ति पत्र’ भी प्रदान किया।

सैनिकों की तैयारियों का जायज़ा लेने के दौरान जनरल नरवणे के साथ उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, 14वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और सेना के बटालियन कमांडर और ग्राउंड कमांडर्स मौजूद रहे।

Army Chief Gen MM Naravane visited forward areas in Eastern Ladakh today & reviewed operational situation. He was accompanied by Lt Gen YK Joshi, General Officer Commanding-in-Chief, Northern Command and Lt Gen Harinder Singh, General Officer Commanding Fire & Fury Corps: Army pic.twitter.com/wjzibWqx3U