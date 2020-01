नागरिकता संशोधित कानून ने बापू के सपनों को पूरा किया: राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ramnath Kovind ) ने शुक्रवार को कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 ( CAA ) के पारित होने के साथ ही सरकार ने महात्मा गांधी ( Mahatma Gandhi )

की इच्छा पूरी कर दी है और उन्होंने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा की।

बजट सत्र से पहले संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे खुशी है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम ( CAA ) लागू करने से राष्ट्रपिता की इच्छा पूरी हुई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र में विपक्ष से सार्थक बहस की अपील की

President Ramnath Kovind: Our constitution expects from this Parliament and every member present in this House to fulfill the hopes and aspirations of the countrymen and make necessary laws for them, keeping national interest paramount. #BudgetSession pic.twitter.com/R5pvX3RXaf