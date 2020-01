उत्तर भारत में मौसम ने ली करवट, दिल्ली आने वालीं 6 ट्रेनें

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्‍तर भारत ( North India ) में मौसम हर रोज नए रंग दिखा रहा है। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ( Snowfall ) से जहां मैदानी इलाकों में धूप के बीच सर्द हवाएं चल रही हैं, वहीं कई इलाकों में बारिश के चलते मौसम और खराब हो चुका है। आलम यह है कि खराब मौसम का सीधा असर यातायात पर पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) में तो पब्लिक ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्‍य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार अभी तक 5 नेशनल हाईवे समेत कुल 636 रास्‍ते बंद हो चुके हैं। जबकि 1162 बिजली आपूर्ति योजनाएं और दो जल आपूर्ति योजनाएं ठप हो चुकी है।

India Meteorological Department: Dense fog observed (at 0530 hours IST of today) in isolated parts over Punjab and dense fog in isolated parts over Chandigarh and North Interior Karnataka. pic.twitter.com/VTuT52ZWnN