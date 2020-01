दिल्ली: तापमान में बढ़ोतरी से ठंड से मिली निजात, कोहरे की वजह 20 ट्रेनें लेट

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली ( Delhi ) समेत समूचे उत्तर भारत ( North India ) में मौसम बड़ी करवट लेता नजर आ रहा है। तापमान में अचानक आई बढ़ोतरी ने लोगों को गर्मी का एहसास कराया है।

राजधानी में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार मौसम में इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोब है।

वहीं देश के पहाड़ी राजय उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी ने मौसम में ठंडक बढ़ा दी है। आलम है कि एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल बंद रखे गए हैं।

मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया।

India Meteorological Department (IMD): Dense to very dense fog observed at isolated places over Punjab, Haryana, & Gangetic West Bengal. Moderate fog observed at isolated places over South-West UP & sub-Himalayan West Bengal & Sikkim at 5:30 am today. pic.twitter.com/W9fDaOzxKS

इसके साथ ही कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 20 ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। गुरुवार को कोहरे की वजह से एक से तीन घंटे तक देरी से चल रही हैं।

सबसे ज्यादा तीन घंटे की देरी से डिब्रूगढ़-दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल चल रही है। रेलवे विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा पुरी-नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस दो घंटे, इलाहाबाद-आनंद विहार हमसफर एक्सप्रेस एक घंटा देरी से चल रही है।

Dense to very dense fog observed at isolated places over Punjab, Haryana, Gangetic West Bengal; Moderate fog observed at isolated places over Southwest UP and Sub-Himalayan West Bengal & Sikkim at 0530 hours IST of 30.01.2020.