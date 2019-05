नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( CBSE 10 result ) ने कक्षा 10वीं का नतीजे घोषित कर दिए हैं। 12वीं की तरह इसबार भी लड़कियों ने फिर से लड़कों को पछाड़ दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 10वीं परीक्षा में एकसाथ 13 छात्र टॉपर लिस्ट में हैं, क्योंकि सभी के अंक 499 है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृ‍ति ईरानी ( Smriti Irani ) की बेटी ने 82 फीसदी अंकों के साथ पास की है।

'चुनौतियों के बावजूद उसने बेहतर प्रदर्शन'

स्‍मृति ईरानी ने ट्विटर पर लिखा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं बोर्ड के नतीजे आए जिसमें मेरी बेटी ने 82% स्कोर किया है। मुझे उस पर गर्व है कि चुनौतियों के बावजूद उसने बेहतर प्रदर्शन किया।

10 th board results out . Daughter scored 82% . Proud that inspite of challenges she has done well. Way to go Zoe.