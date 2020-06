इस सदी में भारत में औसत तापमान 4.4 डिग्री तक बढ़ने की आशंका, केंद्र सरकार की रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली। इस सदी में भारत की जलवायु को लेकर केंद्र सरकार ( centre govt ) की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। केंद्र सरकार के वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा पहली बार जलवायु परिवर्तन ( climate change report ) मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की गई है। इसके मुताबिक सदी के अंत तक भारत में पिछले दो-तीन दशकों की तुलना में औसत तापमान ( india temperature ) में 4.4 डिग्री सेल्सियस और हीट वेव्स की आवृत्ति 3-4 गुना बढ़ने का अनुमान है। जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता में काफी बढ़ोतरी के साथ समुद्र स्तर में 30 सेंटीमीटर की वृद्धि होने का भी अनुमान लगाया गया है।

"भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन" ( National Climate Change Assessment Report ) नामक यह रिपोर्ट वर्ष 1986 से लेकर 2015 तक 30 वर्षों में सबसे गर्म दिन और वर्ष की सबसे ठंडी रात के तापमान में 0.63 डिग्री और 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्शाती है। रिपोर्ट ( latest climate change update ) के मुताबिक सदी के अंत तक इस तरह की ही 'स्थिति' रहने पर यह तापमान सामान्य रूप से क्रमशः 4.7 डिग्री और 5.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान है।

यह 'स्थिति' एक ऐसे परिदृश्य का उल्लेख करती है, जहां या तो ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या बहुत कम काम किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन होता है।

