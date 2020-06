मानसून को लेकर आई खुशखबरी, देेशभर में बारिश सामान्य से 31 फीसदी ज्यादा

नई दिल्ली। गर्मी से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी ( weather update ) है। खबर है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून ( south west monsoon ) ने बीते 1 जून को केरल के तट पर दस्तक दी थी। इसके बाद अब यह देश के अन्य हिस्सों ( india monsoon ) की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मानसून अब गुजरात, समूचे महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के कुछ इलाके, छत्तीसगढ़ और झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों से होते हुए बिहार के कुछ इलाकों ( monsoon in india ) तक पहुंच गया है। इसके चलते बीते दो सप्ताह के दौरान देशभर में सामान्य से 31 फीसदी ज्यादा बारिश ( monsoon rain in india ) दर्ज की गई है। वहीं, मानसून के दिल्ली ( monsoon in delhi ) में आगामी 27 जून को पहुंचने की संभावना है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( Indian Met Department ) की रविवार की रिपोर्ट के मुताबिक समूचे देश में इस साल मानूसन के दौरान लंबी अवधि के औसत यानी एलपीए से 31 फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। सामान्य रूप से जहां उत्तर-पश्चिम भारत में इस दौरान 22.8 मिलीमीटर बारिश होती है, इस साल इस हिस्से में 27.2 मिलीमीटर यानी सामान्य से 19 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।

वहीं, अगर बात करें मध्य भारत की तो जहां इस दौरान सामान्य तौर पर 46.9 मिलीमीटर बारिश होती आई है। इस साल अब तक 91 मिलीमीटर यानी सामान्य से 94 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इलाकों में आमतौर पर इस दौरान 66.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। जबकि इस साल 80.2 मिलीमीटर यानी सामान्य से 20 फीसदी ज्यादा बारिश हो चुकी है।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में इस दौरान सामान्य रूप से 137.4 मिलीमीटर बारिश इलाके को भिगो देती है, वहां इस साल 131.8 मिलीमीटर यानी सामान्य से चार फीसदी कम बारिश ही अब तक देखने को मिली है।

पूरे भारत की बात करें तो बीते 14 दिनों के दौरान 75.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जबकि इस दौरान औसतन 57.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। यानी देश में मानसून के आने के दो सप्ताह के भीतर भारत के तमाम हिस्सों में बारिश सामान्य से 31 फीसदी ज्यादा देखने को मिली है।

दिल्ली-एनसीआर में कब आएगा मानसून

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि दिल्ली में मानसून ( monsoon in delhi ) अपने निर्धारित समय 27 जून के आसपास आ जाएगा क्योंकि यह पहले ही बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। एक दिन में मानसून के पश्चिम में गुजरात में पहुंचने की संभावना है। श्रीवास्तव के मुताबिक, "मानसून के पूर्वी और पश्चिमी यूपी को पार करने के बाद 27 जून के आसपास दिल्ली पहुंचने की संभावना है।"

राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र की प्रमुख के सती देवी ने कहा, "बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित कम दबाव प्रणाली के कारण मानसून मजबूत हुआ है। अगले सप्ताह तक यह मध्य भारत के कई हिस्सों को कवर करते हुए गुजरात में प्रवेश करेगा। इस प्रणाली ने मानसून को अपनी गति से आगे बढ़ने में मदद की है। यह कहना जल्दबाजी होगी कि मानसून 27 जून को अपनी सामान्य तिथि पर दिल्ली पहुंचेगा या नहीं।"