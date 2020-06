Delhi Weather: आज बारिश से खुशनुमा होगा मौसम और फिर बढ़ेगा तापमान, मानसून पहुंचने में अभी वक्त

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के साथ गर्मी से जूझती राजधानी में शनिवार को हल्की फुहारों ( delhi rain news ) ने मौसम को खुशनुमा बनाए रखा था। भारतीय मौसम विभाग ( Indian Met Department ) के मुताबिक अब रविवार को भी दिल्लीवालों ( delhi weather) को हवा के झोंकों के साथ हल्की बारिश ( Pre Monsoon Rain In Delhi ) गर्मी से कुछ राहत दे सकती है। हालांकि सोमवार से गर्मी फिर से वापस लौटेगी और तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। वहीं, राजधानी में मानसून ( monsoon in delhi ) अपने तय वक्त में पहुंचने की भी संभावना है।

भारतीय मौसम विभाग ( IMD Forecast ) के क्षेत्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यह गतिविधियां घटती जा रही हैं और अब संभवता 18 जून को फुहारों का अगला चरण देखने को मिलेगा। शनिवार और शुक्रवार को दिल्ली में हुई हल्की बारिश कई वजहों के चलते हुई। दिल्ली और हरियाणा में एक चक्रवाती प्रसार और निम्न दबाव की एक सीमा है, जो पंजाब से ओडिशा तक फैली हुई है। नमी वाली पूर्वी हवाएं हैं।

उन्होंने कहा, "सोमवार से तापमान बढ़ने की संभावना है और यह 41 डिग्री पर पहुंच सकता है। अब हीटवेव की संभावना नहीं है और बारिश अगले सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएगी। अगले कुछ दिनों तक तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।"

शनिवार को राजधानी में हल्की फुहारें पड़ीं और मौसम खुशनुमा हो गया था। इस दौरान पालम में 0.2 मिलीमीटर, लोधी रोड पर 3.6 मिमी और आयानगर में 0.4 मिमी बारिश दर्ज की गई। ह्यूमिडिटी का स्तर बीते 24 घंटों के दौरान 54 से 71 फीसदी के बीच दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु की गुणवत्ता मध्यम स्तर पर रही और सीपीसीबी के मुताबिक AQI 123 रिकॉर्ड किया गया।

13.06.2020 1700 IST Thunderstorm with rain and gusty wind speed upto 30-50 KMPH would occur over and adjoining areas of Bhiwani, Charkhi Dadri, Jhajjar, Farukhnagar, Manesar, Gurugram, Rohtak, Gohana, Gannaur, Kharkhoda, Sonipat, Meerut, Panipat, Shamli, Mujjafarnagar, Baraut pic.twitter.com/5cAL53t9oo